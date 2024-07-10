كاف يفاجئ الزمالك قبل المشاركة في كأس الكونفدرالية

فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، نادي الزمالك قبل المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية النسخة المقبلة.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بإعفاء فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية موسم 2024/25.

يأتي ذلك خلال بيان رسمي نشره الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أوضح من خلاله آخر تصنيف للأندية في القارة السمراء والذي شهد تقدم الزمالك والمصري البورسعيدي.

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وعلى ضوء ذلك فقد قرر كاف إعفاء الزمالك والمصري البورسعيدي من المشاركة في الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونيفدرالية الإفريقية نسخة عام 2025.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الدوري المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالنسخة القادمة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كان قد توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.