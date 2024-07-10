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هولندا تفتتح التسجيل وهاري كين يتعادل لـ إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024.. فيديو

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منتخب هولندا

منتخب هولندا

افتتح منتخب هولندا التسجيل أمام منتخب إنجلترا، في المباراة المقامة بينهما الآن، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يورو 2024.

وسجل تشافي سيمونس الهدف الأول للطواحين الهولندية في الدقيقة 7 من تسديدة سكنت شباك بيكفورد.

بينما أدرك هاري كين التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18، عن طريق ركلة جزاء.

ويواجه منتخب هولندا نظيره إنجلترا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في نصف نهائي يورو 2024.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

في الدفاع: كايل ووكر- مارك جويهي- جون ستونز- كيران تريبيير

في الوسط: كوبي ماينو- جود بيلينجهام- ديكلان رايس

في الهجوم: فيل فودين- هاري كين- بوكايو ساكا

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: بارت فيربوجين

في الدفاع: دينزيل دوفمريز- ستيفان دي فريج- فيرجيل فان دايك- ناثان أكي

الوسط: جيردي شوتن- تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز

في الهجوم: دونيل مالين- ممفيس ديباي- كودي جاكبو

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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