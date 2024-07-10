العروض الخليجية تنهال على قندوسي لضمه من الاهلي

انهالت العروض الخليجية على الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي قد رفض عودة اللاعب لصفوف القلعة الحمراء من جديد في الموسم المقبل.

هذا القرار دفع إدارة النادي الاهلي لعرض اللاعب الجزائري للبيع، سواء لأندية في الدوري المحلي أو خارجيًا.

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ودخلت 4 أندية سباق الحصول على خدمات قندوسي منهما ناديان في الخليج، وناديان في الدوري المحلي منهما نادي سيراميكا.

وأكدت تقارير صحفية أن أحد أندية قطر اقترب بشدة من التعاقد مع قندوسي خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن الدوري المصري.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في الجولة الرابعة عشر المؤجلة يوم الجمعة المقبل على أرض ستاد القاهرة الدولي عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.