صديق نيمار يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي

اقترب نادي الهلال السعودي من ضم النجم البلجيكي الشاب يوهان باكايوكو، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمح النجم البلجيكي بالاقتراب من الانضمام إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل عبر حسابه على انستجرام.

قام بنشر صورة للنجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال، على حسابه في إنستغرام مع تعليق مثير: “تخيل بأن كل شيء حلمت به سيحدث؟، أترك التخيلات وأجعل الأمور تحدث”.

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علق باكايوكو على صورة أخرى له بقميص الهلال، مبديا إعجابه باللعب بجانب نيمار، ما أثار حماس جماهير الهلال وتوقعاتهم بضم اللاعب الشاب.

تشير تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي الهلال تخطط للتركيز على جلب صفقات من العيار الثقيل مواليد 2003 خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار خطتها لبناء فريق قوي.

يعد باكايوكو أحد أبرز المواهب الشابة في أوروبا، حيث تألق مع آيندهوفن الموسم المنصرم، حيث شارك في 33 مباراة بالدوري الهولندي، ساهم خلالها في 21 هدفا، حيث سجل 12 وصنع 9.

يحظى باكايوكو باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ولايبزيج وبوروسيا دورتموند الألمانيين،.

وعرض الهلال مبلغ يصل بين 50 إلى 60 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

يُضاف إلى ما سبق، اهتمام باكايوكو باللعب بجوار نجم عالمي بحجم نيمار، ورغبته في الانضمام إلى نادي الهلال، ما قد يرجح كفة الزعيم في سباق ضم اللاعب.