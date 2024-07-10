"تفوق أحمر وديانج الأعلى".. القيمة التسويقية للاعبي الأهلي وبيراميدز قبل لقائهما بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 12 يوليو الجاري، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتفوق الأهلي على فريق بيراميدز، من حيث القيمة التسويقية للفريقين، حيث تصل القيمة التسويقية للاعبي المارد الأحمر عند 32.25 مليون يورو، فيما جاءت القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 19.68 مليون يورو.

ويعد المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، هو أعلى لاعبي المارد الأحمر من حيث القيمة التسويقية بقيمة وصلت إلى 3.50 مليون يورو، فيما يعد رمضان صبحي هو أعلى لاعبي بيراميدز من حيث القيمة التسويقية بقيمة 2.20 مليون يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي النادي الأهلي 26.7 عاماً، بينما جاء متوسط أعمار لاعبي فريق بيراميدز عند 28.6 عاماً.

ويعتبر حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي هو أكبر لاعبي المارد الأحمر سناً ب 35 عاماً، فيما يتصدر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز قائمة أكبر لاعبي الفريق سناً، حيث يبلغ من العمر 41 عاماً.

والجدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة.

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