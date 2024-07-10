صدام مصري.. جدول مواعيد الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يترقب عشاق كرة القدم العالمية بداية موسم 2024/25 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق الجولة الاولى في يوم 16 أغسطس 2024.
وتشهد الجولة الأولى صدام مصري بين محمد صلاح لاعب ليفربول، وسام مرسي لاعب خط وسط إيبسويتش تاون.
جدول مواعيد الجولة الأولى للدوري الإنجليزي
الجمعة 16 أغسطس 2024
مانشستر يونايتد ضد فولهام
السبت 17 أغسطس 2024
إيبسويتش تاون ضد ليفربول
آرسنال ضد ولفرهامبتون
إيفرتون ضد برايتون
نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون
نوتنغهام فورست ضد بورنموث
وست هام ضد أستون فيلا
الأحد 18 أغسطس 2024
برينتفورد ضد كريستال بالاس
تشيلسي ضد مانشستر سيتي
الاثنين 19 أغسطس 2024
ليستر سيتي ضد توتنهام
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