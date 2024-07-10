صدام مصري.. جدول مواعيد الجولة الأولى للدوري الإنجليزي موسم 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية بداية موسم 2024/25 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق الجولة الاولى في يوم 16 أغسطس 2024.

وتشهد الجولة الأولى صدام مصري بين محمد صلاح لاعب ليفربول، وسام مرسي لاعب خط وسط إيبسويتش تاون.

جدول مواعيد الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 16 أغسطس 2024

مانشستر يونايتد ضد فولهام

السبت 17 أغسطس 2024

إيبسويتش تاون ضد ليفربول

آرسنال ضد ولفرهامبتون

إيفرتون ضد برايتون

نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون

نوتنغهام فورست ضد بورنموث

وست هام ضد أستون فيلا

الأحد 18 أغسطس 2024

برينتفورد ضد كريستال بالاس

تشيلسي ضد مانشستر سيتي

الاثنين 19 أغسطس 2024

ليستر سيتي ضد توتنهام

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