كين ضد ديباي.. تشكيل مباراة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي لمواجهة هولندا في نصف نهائي يورو 2024.

وشهد التشكيل تواجد بيلينجهام وبوكايو ساكا، وهاري كين وفيل فودين لمواجهة الطواحين الهولندية.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: تريبير - ستونز - جويهي - ووكر.

خط الوسط: ماينو - ديكلان رايس - بيلينجهام.

خط الهجوم: فودين - كين - ساكا.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى:

خط الدفاع: آكي - فان دايك - دي فري - دومفريس.

خط الوسط: سيمونز - شوتن - ريندرز.

خط الهجوم: مالين - ديباي - جاكبو.

الجدير بالذكر أن الفائز في تلك المباراة سيتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا لملاقاة المنتخب الإسباني الذي تغلب على فرنسا في نصف النهائي.

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