بالفيديو.. خناقة شوارع بين جمهور هولندا وإنجلترا قبل لقاء يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت شوارع مدينة دورتموند الألمانية شجار عنيف بين الجماهير الهولندية والإنجليزية، قبل لقاء نصف نهائي يورو 2024.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن عدد الجماهير الهولندية في ألمانيا بلغ الـ100 ألف مشجع، نظرا لقرب المسافة بين الدولتين.

ويلاقي منتخب هولندا نظيره إنجلترا اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات نصف نهائي يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا تأهل إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2024، بعد التغلب على ألمانيا بنتيجة 2-1.

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