"الأعلى في التاريخ".. برشلونة يرفض عرضاً ضخماً من باريس سان جيرمان لضم لامين جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء، عن وجود عرض رسمي من قبل إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نظيره برشلونة، للتعاقد مع لاعبه الشاب لامين جمال.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع برشلونة، للتعاقد مع لاعب الفريق لامين جمال صاحب الـ 16 عاماً، مقابل مبلغ 260 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة برشلونة رفضت التفريط في اللاعب صاحب الـ 16 عاماً، على الرغم من العرض الضخم الذي وصل إلى 250 مليون يورو، كان من الممكن أن يجعله هو اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ونجح لامين جمال في قيادة منتخب بلاده إسبانيا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد تسجيله هدف في مباراة فرنسا بنصف النهائي، ساهم في فوز المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد، ليصعد إلى نهائي البطولة.

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