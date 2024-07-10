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باسم مرسي يكشف تفاصيل مشاركة لاعبي الدوري المصري في المراهنات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اعترف لاعب الإسماعيلي، باسم مرسي، بوجود المراهنات في والتي يلجأ لها عدد من اللاعبين لزيادة كسبهم.

وقال باسم مرسي في بودكاست "من الجول للجول": "الكرة المصرية بها مراهنات، وهناك اتفاقات مع بعض اللاعبين من أجل ارتكاب الأخطاء في دقيقة معينة، أو الحصول على كارت أصفر".

وأضاف: "ويحصل اللاعب على 20 ألف جنية مقابل الحصول على كارت أصفر في دقيقة معينة، وهناك لاعبين يتسببون في استقبال فريقهم للأهداف، والمراهنات موجودة في كل الأندية".

الجدير بالذكر أن باسم مرسي انضم للإسماعيلي في موسم 2022/23 قادما من سيراميكا كليوباترا، في صفقة انتقال حر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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