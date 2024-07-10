"والله ما هلعب تاني".. تفاصيل أزمة لاعب الاتحاد قبل واقعة أحمد رفعت (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، تعرض أحمد يحيى حارس مرمى زعيم الثغر إلى ضغوطات نفسية أدت إلى إنهياره خلال اللقاء.

وتعرض يحيى إلى ضغوطات نفسية شديدة وهجوم حاد من جماهير الاتحاد السكندري بعد دخول 5 أهداف في مرماه، رغم مشاركته في اللقاء بظروف صعبة وقاسية وهو وفاة شقيقه قبل المباراة بيوم واحد فقط نظراً لإصابة عبدالمنصف الحارس الأساسي بنزلة برد.

وبعد هجوم الجماهير له، خرج يحيى من أرضية المباراة باكياً، موجهاً للجميع رسالة :"والله ما هلعب كورة تانى".

وقرر حارس زعيم الثغر بعد إنتهاء المباراة إعتزال ممارسة كرة بعدما كتب عبر حسابه على فيسبوك:" "شكرا جمهور مصر على الدعم والمساندة، شكر الله سعيكم جميعا ولا يريكم الله مكروه أو سوء فى عزيز لديكم يارب، بعد أحداث الأمس قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله تجتمع الخصوم".

وبعد 9 أيام فقط من اعتزاله، تراجع أحمد يحيي عن قراره بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، :"تعبيراً عن شكري وتقديري إلى جمهور الكرة المصرية بكافة انتمائاتهم بصفة‎ عامة، والسيد الأستاذ محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري ومجلس إدارته المحترمين وجمهور نادي الإتحاد السكندري العريق بصفة خاصة على الدعم والمساندة المستمرة خلال الفترة الأخيرة".

‎وأضاف": وتقديراً واحتراماً لاراء معظم القادة الرياضيين وزملائي اللاعبين والجماهير المخلصة والأصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة، الذين قاموا بنصيحتي وتوجيهي بإعادة النظر في قراري باعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية، فقد قررت التراجع عن قراري بالاعتزال، وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسية العصيبة التي مررت بها، وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لكم جميعًا عن فائق التقدير والمحبة والشكر لكل من ترحم على أخى المغفور له بأذن الله سعيد يحيى ، سائلًا الله لكم مزيداً من العون والتوفيق".

ولم يستمر يحيي في صفوف زعيم الثغر كثيراً بعد أزمته مع الجماهير، حيث انتقل إلى صفوف فريق مودرن سبورت "فيوتشر سابقاً" في صفقة انتقال حر، ولم يشارك معه سوى في 3 مباريات منذ رحيله عن الاتحاد السكندري.