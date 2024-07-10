"على خطى الزمالك".. المصري البورسعيدي يعلن قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن مشاركته في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي المصري البورسعيدي اليوم، إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل 2024-2025.

وكشف المصري البورسعيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه وفقاً لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تم إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدى الأول لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

والجدير بالذكر أن الزمالك كان قد تم إعفائه من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل، لحصوله على لقب البطولة في النسخة الأخيرة، تصنيف الاتحاد الأفريقي أيضاً.

ومن المقرر إقامة قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية غداً الخميس.

ويشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا من مصر فريقي الأهلي وبيراميدز، وفي بطولة الكونفدرالية الزمالك والمصري البورسعيدي، طبقاً لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الدور الأول.

وتلعب مباريات الذهاب بالدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يومي 16و17 أغسطس المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومي 24 و25 أغسطس المقبل.

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