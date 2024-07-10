"محاضرة كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأربعاء، على ستاد "مختار التتش" بالجزيرة، استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس، بعد الفوز على طلائع الجيش يوم الإثنين الماضي.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، للوقوف على بعض الجوانب الفنية الخاصة بالفريق قبل مباراة بيراميدز الجمعة المقبل.

وخاض مجموعة من لاعبي الفريق، الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الماضية في الدوري، مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق.

وانتظم بقية اللاعبين في مران بدني وفني تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني، قبل أن يختتم المران بتقسيمة شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأجرى رباعي حراس المرمى بالفريق، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا متنوعًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق بيراميدز يوم الجمعة المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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