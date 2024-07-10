عاجل: تشكيلة انجلترا وهولندا في قمة الكرة الأوروبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دورتموند: تتعلق أنظار الملايين من عشاق الكرة الأوروبية بملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية لمتابعة القمة المرتقبة بين هولندا وانجلترا في الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" الليلة.

ويطمح "الأسود الثلاثة" لبلوغ النهائي الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، بل والفوز على المنتخب الاسباني في النهائي، لتحقيق حلم "أمة كرة القدم" التي تريدها "أن تعود لوطنها"، بالتتويج بلقب كبير للمرة الأولى منذ مونديال 1966.

وفي المقابل يحلم الجيل الهولندي الحالي بتكرار ما فعله جيل الذهب بقيادة كومان ورايكارد وخوليت في ألمانيا تحديداً عام 1988 حينما تربعوا على عرش القارة العجوز، وفازوا ببطولة أمم أوروبا في العام المذكور.

تشكيلة هولندا:

- حراسة المرمى: فيروبروجن.

- خط الدفاع: فان دايك- آكي- دي فري -دومفريس.

- خط الوسط: سيمونز- ريندرز- شوتين- مالين.

- خط الهجوم: ديباي- خاكبو.

تشكيلة انجلترا:

- حراسة المرمى: بيكفورد

- خط الدفاع: ووكر - ستونز - غيهي

- خط الوسط: ساكا - ماينو - رايس - تريبيير

- خط الهجوم: فودن - كاين - بيلينغهام