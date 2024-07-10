مبابي بقميص الريال رسمياً الثلاثاء المقبل

الرياص - اسماء السيد - مدريد : سيقدّم ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني لكرة القدم، نجمه الجديد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء المقبل في 16 تموز (يوليو) على ملعب سانتياغو برنابيو، وفقاً لما أعلنه النادي الأربعاء.

وسيستقبل فلورنتينو بيريس رئيس النادي، الوافد الجديد في حفل التوقيع الرسميّ الذي سيربط مبابي مع نادي العاصمة للمواسم الخمسة المقبلة.

وسيرتدي مبابي القميص رقم 9 في الموسم المقبل وفقاً للنادي، وهو الرقم الذي ارتداه أخيراً مواطنه كريم بنزيمة المنتقل في الموسم الماضي إلى الاتحاد السعودي.

وكان مبابي (25 عاماً) أعلن رحيله عن باريس سان جرمان في 10 أيار (مايو) الماضي بعد سبع سنوات قضاها مدافعاً عن ألوانه ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفاً في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

البحث عن دوري الأبطال

نجح مبابي في إحراز جميع الألقاب المحلية مع سان جرمان لكنه فشل في قيادته إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا حيث وصل معه إلى النهائي عام 2020 قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0- 1.

ولم يُخفِ المهاجم الذي خرج مع منتخب بلاده من نصف نهائي كأس أوروبا 2024 على يد إسبانيا (1- 2)، حبّه لريال مدريد الذي تُزيّن ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردّد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لاسيّما من قبل الرئيس بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

الثلاثي المرعب

وسيشكّل مبابي إلى جانب الإنكليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثلاثياً مرعباً في صفوف الفريق الملكي الذي أحرز بطولة إسبانيا الموسم الفائت بقيادة مدربه الفذ الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن الخطوط العريضة للعقد محدّدة بالفعل سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون يورو صافي سنوياً، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين فينيسيوس وبيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيداً جداً عما كان يتقاضاه مع سان جرمان والمقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات.

وسيكون انتقاله المجاني مصحوباً بمكافأة توقيع تزيد عن 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ويتوقّع نادي العاصمة تعويض تكاليف هذه الصفقة المكلفة من خلال الفوائد الاقتصادية المتعددة التي سيجلبها اللاعب الفرنسي (مثل عقود الرعاية، مبيعات القمصان، تذاكر المباريات...).

مع أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم

وأُدرج مبابي الذي يحظى بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 117 مليون متابع على إنستغرام ونحو 14 مليون متابع على "إكس" (تويتر سابقاً)، في قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2023 في مجلة تايمز الأميركية، إلى جانب زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي حامل لقب كأس العالم 2022.