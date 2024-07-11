يورو 2024.. الصحف الفرنسية تشيد بهدف يامال وتنتقد ديشامب

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت الصحافة الفرنسية الهزيمة من إسبانيا والخروج من دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 بكثير من الانتقادات للمدير الفني ديديه ديشامب.

حيث أبرزت مجلة "foot mercato" تصريحات المدير الفني لمنتخب فرنسا قائلا "نعم، إنه فريق جيد جدًا، كنا نعرف ذلك، وقد أثبت مساء الثلاثاء ذلك على الرغم من أننا تقدمنا بالتسجيل".

بينما وضعت مجلة "lequipe" عنوانا "لن يرى الديوك مدينة برلين مرة أخرى" ظهرنا بشكل أفضل في المباراة خاصةً في أول 20 دقيقة، لكن لامين يامال تولى تسجيل هدف رائع ليصيب اللاعبين بلحظة من الصدمة.

وأخيرا قالت صحيفة "rmc"، تغلبت رحلة الموت على فرنسا وعلى الرغم من افتتاح الديوك التسجيل إلا إن أبناء ديشامب فشلوا في الحفاظ على النتيجة، وإسبانيا اختلفت في وجود لامين يامال ونيكو ويليامز.