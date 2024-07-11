أولمبياد باريس 2024 يشعل النار بين جنة عليوة وشهد سعيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت والدة جنة عليوة، لاعبة منتخب مصر للدرجات، عن عدم علمها بأختيار زميلة نجلتها تدعي شهد سعيد للسفر إلي أولمبياد باريس 2024، قائلة :" لا أعلم سر اختيارها رغم أنها لن تحقق أي ميدالية لمصر طبقًا للتصنيف الأخير، فلو شاركت ضمن 100 لاعب ولا عبة ستحصل على المركز رقم 101".

هجوم ناري من جنة عليوة علي شهد سعيد

وتعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات جنة عليوة، لإصابة قوية علي يد زميلتها شهد سعيد، خلال المشاركة فى السباقات أبريل الماضي.

وقالت والدة جنة عليوة، إن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024، لا يوجد انصاف في ذلك، مضيفة:" دائمًا نتحدث عن مصلحة الوطن، واتضح أن لازم جنة تموت حتي حصل علي حقوقها، اللي اختشوا ماتوا".

وأضافت والدة جنة عليوة، :" اللي عند ربنا أقوي وأملنا فيه وفي القضاء العادل، من أجل استيرداد حقوق جنة".

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، أنه لا يعرف الكثير عن الواقعة التي حدثت مع جنى عليوة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "البعض يقوم بإدخال الأمور في بعضها، والمفترض أن يتم مساندة منتخب الدراجات الذي يخوض أولمبياد ، وأي شخص في الوسط الرياضي يجد هجومًا غير مبرر، وليس لدي أي معرفة بالواقعة بين شهد وجنى، كما أن اتحاد الدرجات هو المختص، ولم يكن لدي علم بالموضوع لأن كل اتحاد هو من يؤهل لاعبيه للاولمبياد".

وأضاف: " الأتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم شهد وأنها مؤهلة للأولمبياد، وبالتأكيد هي لم تكن تقصد إيذاء زميلتها جنى عليوة، والاتحاد المختص بمعاقبتها وإصدار أي قرار ضده، ولا أريد التأكيد على أنها خطأ أم على صواب، وسوف نسأل رئيس اتحاد الدرجات".

وواصل: "لم أعرف الكثير من التفاصيل حول الواقعة، ودور اللجنة الأولمبية تنظيمي، ولا أتدخل في الأمور الفنية للاتحادات، ومن الممكن أن تقوم اللجنة الأولمبية بالتحقيق في الموضوع".

وأتم: "أتمنى الشفاء لـ جنة عليوة، وأنا جاهز لاستقبالها وسوف اقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل".

شهد سعيد تثير الجدل

وكانت شهد سعيد قد أثارت جدلاً واسعاً عبر واقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهورها بالزي الرسمي للعثة المصرية المشارة في الأولمبياد.

وعقد اتحاد الدراجات جلسة طارئة لحسم موقفها من المشاركة قبل أن يعلن مشاركتها في المنافسات.

وكانت شهد سعيد قد تعرض لعقوبة الايقاف لمدة عام محلياً بعدما تسببت في اصابة جنة علية خلال سباق فردي السيدات ببطولة الجمهورية بعدة كسور واشتباه في ارتجاج بالمخ.

ورغم العقوبة المفروضة على شهد سعيد واتهامها بسوء السلوك الرياضي فوجي الجميع بتواجدها ضمن البعثة المشاركة في الأولمبياد.