المنتخب الأولمبي يعلن موعد السفر إلى فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمود حرب مدير منتخب مصر الأوليمبي في تصريحات تليفزيونية عن موعد سفر بعثة الفراعنة الى بوردو بفرنسا قبل خوض منافسات اوليمبياد باريس.



و تابع حرب:" يوم 8 مايو الماضى أرسلنا للجنة الأولمبية بأننا نريد خوض معسكر في فرنسا، وردوا علينا بأنهم تواصلوا مع اللجنة المنظمة وأنها تسمح للمنتخبات بدخول باريس من يوم 26 يونيو وأننا لسنا بحاجة إلى تأشيرة".



وأضاف: "بعد ذلك راسلنا اللجنة الأولمبية الدولية لاستعجال التأشيرات وفي 2 يوليو تلقينا دعوات للاعبين فقط، ويوم 8 روحنا بصمنا وبعدها تواصلت معنا اللجنة المنظمة هناك قالت ان الآي دي لن يصل".

و اكمل :" حصلنا على وعد باستلام جوازات السفر من السفارة غداً، الأمر ليس بسبب أزمة الطائرة لأننا نسقنا الأمر منذ بداية الشهر وننتظر الجوازات فقط ونتمنى تسلمها غداً صباحا".



و اختتم :" إبراهيم عادل مازال يواصل التأهيل مع الجهاز الطبي سيستمر في المعسكر مع لاعبي المنتخب ولن يخرج حتى السفر إلى باريس".