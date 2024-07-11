اليوم.. الزمالك يسعى للتقدم إلى المربع الذهبي أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى فى التاسعه مساء اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجوله ال١٦ لبطولة الدوري الممتاز والتى يستضيفها باستاد الكليه الحربيه بمصر الجديدة.

يدخل الفريق الأبيض اللقاء بهدف تحقيق الفوز بالثلاث نقاط للتقدم نحو المربع الذهبي بعد أن نجح فى تخطى الإسماعيلي بهدفين لهدف فى الجوله الثلاثين وتقدم إلى المركز السابع برصيد ٤١ نقطه.

حرص المدير الفني على عقد أكثر من جلسه مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز واللعب بجديه لتحقيق الفوز وتفادي الأخطاء التى حدثت فى الفتره الماضيه وشاهد أكثر من لقاء للطلائع لمعرفة نقاط القوه والضعف بصرف النظر عن خسارته الأخيره من الأهلى.

ومن المتوقع أن يلعب المدير الفني بخطه هجوميه لذلك فإنه سيدفع بالقوه الضاربه من بداية اللقاء معتمدا على اللاعبين الكبار بشكل أساسي والذين كانوا على دكة الاحتياطي المباراه السابقه أمام الإسماعيلي أمثال عبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبى كما أنه يفكر فى الدفع بأحمد فتوح كبديل بعد شفائه من الإصابه وعودته إلى التدريبات الجماعية.

ويتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من محمد صبحي لحراسة المرمى حمزه المثلوثي وأحمد مجدي وعمر جابر ومحمد عاطف لخط الدفاع عبد الله السعيد وناصر ماهر وأشرف روقا لخط الوسط مصطفى شلبى ويوسف أوباما وسيف الجزيري لخط الهجوم.

أما فريق طلائع الجيش فإنه يسعى تحت قياده مديره الفني عبد الحميد بسيونى إلى تحسين أوضاع الفريق حيث يحتل المركز الحادى عشر برصيد ٣٥ نقطه بعد خسارته منذ أيام من الأهلى بهدفين نظيفين ومن قبلها تعادل سلبيا مع الإتحاد السكندري.

على جانب آخر أعلن اللاعب الغاني موتيابا إسلامه وسط فرحة جميع زملائه بعد أن لعب أشرف روقا دورا كبيرا فى إقناعه وأطلق على نفسه إسم جمال.