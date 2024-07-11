التشكيل الرسمي لمباراة أورجواي وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 والتي تجمع منتخبي أوروجواي وكولومبيا.

تشكيل منتخب أوروجواي

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأورجوياني تشكيل فريقه الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو ألفاريز.

خط الدفاع: خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، مارتن كاسيرس.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيديريكو فالفيردي، دي لا كروز، بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو.

تشكيل منتخب كولومبيا

على الجانب الآخر جاء تشكيل المنتخب الكولومبي كالتالي:

حراسة المرمى: فارجاس.

خط الدفاع: يوهان موخيكا، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، دانيال مونيوث.

خط الوسط: جون آرياس، جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: لويس دياز، جيمس رودريجيز، جون كوردوبا.