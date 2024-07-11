رئيس نادي 6 أكتوبر: أريد حق جنة عليوة والأخلاقيات أولاً

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبداللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر، أن جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدراجات، تعرضت لاغماء وارتجاج في المخ وكسر في الترقوة، وتم التواصل مع وزير الشباب والرياضة في وقت الإصابة، ورئيس اتحاد الدراجات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "جنة عليوة لاعبة جيدة، وهي من أبناء النادي، وتم التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وقت الإصابة وأيضا مع ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية، ووجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات".

وأضاف: "المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية اتصل بي وأبلغني بأنه سيعقد جلسة مع جنة عليوة، والرياضة اخلاق في المقام الأول، وهناك أسطورة صنعت بالاخلاق مثل بطل مصر محمد رشوان، وأنا رئيس نادي أريد حق جنة، ومستاء من سوء الاخلاق في الرياضة بوجه عام".

وواصل: "اتحاد الدراجات منذ اليوم الأول، ويتعامل مع الموضوع بطريقة سياسية أكثر من إنسانية أو رياضيا أو اخلاقيا، ويتعامل مع شهد سعيد بطريقة مختلفة لأنها ذهبت للأولمبياد، وحاول الدفاع عنها بشكل كبير، ولكن فلسفة الرياضة تعتمد على الاخلاقيات في المقام الأول".

رئيس نادي 6 أكتوبر: إتحادات الدراجات لم يتحمل علاج جنة عليوة

وأكمل: "النتائج المتوقعة لـ شهد سعيد، هل ستجلب ميدالية لمصر؟! لكن انا مختلف تماما حتى لو ستجلب ميدالية كان يجب ان تنتصر الاخلاق، ونادي مدينة 6 أكتوبر تكفل بعلاج جنة عليوة في أحد المستشفيات التي تم التعاقد معها من جانب النادي، واتحاد الدراجات لم يتحمل علاجها مطلقا".

وتابع: "وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات تحدث معي بعد الاصابة، ومدير الاتحاد تحدث معي أكثر من مرة، وكان من المفترض ان اعقد اكثر من اجتماع، وذهبت في اليوم الثاني للواقعة إلى الاتحاد من أجل جلب حقها، وتم تغريمها 5 الاف فرانك، وايقافها سنة محليا".

وأضاف: "كانت هناك محاولات لحل الأزمة من جانب الوزارة للتواصل مع رئيس اتحاد الدراجات لحل الأزمة، ووجيه عزام تحدث معي ثاني أيام الواقعة فقط، ثم تحدث معي اليوم بعد إثارة القصة مجددا في السوشيال ميديا، وأنا كرئيس للنادي أبحث عن اخلاق الرياضة والقيم، وأطالب بتطبيق نص الميثاق الأولمبي خلال الاجتماع مع رئيس اللجنة الأولمبية والذي يتحدث أن اساس الرياضة هو الحفاظ على السلام العام والسلوكيات والاخلاق".

وأوضح: "سوف نجلس مع رئيس اللجنة الأولمبية، والقرار في يد ياسر إدريس في النهاية الذي سنجلس معه خلال الساعات المقبلة، وجنة حصلت على جزء بسيط من حقها، وكان هناك نوع من الغضب بسبب ما حدث لها، والموضوع اصبح موضوع رأي عام، لابد أن يتم اتخاذ قرار فيه حكمة من اجل الحصول على حقها".

وأتم: "أتمنى أن يحصل توافق بين جميع الأطراف، وأن تحصل جنة عليوة على حقها في النهاية".