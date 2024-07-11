بمشاركة الاهلي والزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

تستعد أربعة أندية مصرية للمشاركة في قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-2025.

يشارك الاهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية.

وتشهد البطولتان مشاركة واسعة من الأندية الأفريقية، حيث يشارك 59 نادياً في دوري أبطال أفريقيا من 47 دولة، بينما تشارك 52 نادياً في كأس الكونفدرالية من 41 دولة.

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موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

ومن المنتظر أن تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

وتقام قرعة البطولتين عبر قناة الكاف الرسمية على موقع يوتيوب، وقناة beIN Sports News.

ويقام الدور التمهيدي الدوري أبطال أفريقيا يقام أحد أيام 16 و 17 أغسطس المقبل،بمشاركة بيراميدز من مصر، بينما تم إعفاء الاهلي من هذا الدور.

فيما يقام الدور التمهيدي للكونفيدرالية خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس المقبل،وتم إعفاء الزمالك والمصري من هذا الدور.