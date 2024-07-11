سر اختيار شهد سعيد لتمثيل مصر في أولمبياد باريس رغم الواقعة الشهيرة

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، سر اختيار شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات لتمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024 رغم الواقعة الشهيرة مع جنة عليوة.

وأكد إدريس في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: “البعض يقوم بإدخال الأمور في بعضها، والمفترض أن يتم مساندة منتخب الدراجات الذي يخوض الاولمبياد”.

وتابع: “أي شخص في الوسط الرياضي يجد هجومًا غير مبررًا، ولا أعلم أي شيء عن الواقعة بين شهد وجنى، كما أن اتحاد الدراجات هو المختص”.

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وأشار: “الاتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم شهد وأنها مؤهلة للأولمبياد، وبالتأكيد هي لم تكن تقصد إيذاء زميلتها جنى عليوة”.

واسترسل: “الاتحاد المختص بمعاقبتها وإصدار أي قرار ضده، ولا أريد التأكيد على أنها خطأ أم على صواب، وسوف نسأل رئيس اتحاد الدراجات”.

وواصل: “ليس لدي المعرفة الكافية حول الواقعة، ودور اللجنة الأولمبية تنظيمي، ولا أتدخل في الأمور الفنية للاتحادات، ومن الممكن أن تقوم اللجنة الأولمبية بالتحقيق في الموضوع”.

وشدد على أنه يتمنى الشفاء لـ جنة عليوة، وأنه جاهز لاستقبالها وسوف يقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل.