بسبب إمام عاشور.. باسم مرسي يسخر من الاهلي

سخر باسم مرسي لاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، من النادي الاهلي، بسبب التعاقد مع إمام عاشور، الموسم الماضي.

وقال باسم مرسي في تصريحات ببودكاست “من الجول للجول” عبر “يوتيوب”: ” أنا شخصية عاطفية للغاية، وصعب أن أكون في نادي الزمالك وأقبل شعاره، ثم في اليوم التالي انتقل للاهلي، وهو الفريق المنافس”.

وتابع: ” شعرت بالحزن عندما علمت انتقال إمام عاشور للنادي الاهلي ورحيله عن الزمالك، هو المسؤول عن قراره بالتأكيد، ولو كنت في مكانه لن أرحل عن القلعة البيضاء”.

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وواصل:” أتعجب من موقف الاهلي مع إمام عاشور، هم تعاقدوا معه بعد أن قال ألفاظ عن النادي، وفي المقابل منعوا لاعبين من العودة رغم إنهم لم بفعلوا ما فعله إمام مثل رمضان صبحي”.

واختتم حديثه:” لا يوجد مبادىء، الاهلي يقول كلام ولا يفعله، هم فعلوا عكس المبادىء، جعلتم شكلكم سىء بسبب إمام عاشور والجميع يعلم ذلك ولكن لا يتحدثون”.