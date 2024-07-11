مدافع منتخب مصر يوقع لـ الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع أحمد رمضان بيكهام لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم خد دفاعه اخلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بشكل رسمي.

وأشارت التقارير أن نادي الزمالك، “حصل على توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي سيراميكا كليوباترا، عن طريق أحد أعضاء مجلس إدارة النادي”.

وتابع التقرير:” جاء هذا القرار بعد ترحيب من جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوف الفريق».

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وواصل:” نادي الزمالك، سيبدأ خلال الأيام المقبلة في التفاوض رسميًا مع نادي سيراميكا كليوباترا القادمة من أجل حسم الصفقة بصورة نهائية بداية من الموسم المقبل”.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة اليوم الخميس، الموافق 11 يوليو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد الكلية الحربية.