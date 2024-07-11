سر رفض جوميز إعلان قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

كشفت تقارير صحفية عن رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إعلان قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري.

ويستعد الفريق الأول للقلعة البيضاء لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش في مباراة هامة ضمن منافسات المسابقة المحلية على ملعب استاد الكلية الحربية.

وأشارت التقارير أن جوميز مدرب الزمالك قد قرر فرض السرية على قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري.

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وتابع التقرير أن جوميز أبلغ كل لاعب في الفريق بموقفه من المشاركة بشكل ودي، سواء بالدخول في حساباته للمباراة أو استبعاده من القائمة.

يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 7، وسجل 38 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، حصدها من 29 مباراة، حيث فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 10، وسجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 32 هدفًا.