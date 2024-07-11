الاهلي يفاضل بين ثنائي هجومي “سوبر” ويحسم موقفه من ضم النني

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب يفاضل بين ثنائي هجومي سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن النادي الاهلي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الساعات الماضية مع جوندر قادس مهاجم منتخب فنزويلا، إلا أنها فشلت، وذلك بسبب تعاقد فريق ليون المكسيكي مع اللاعب بمقابل 3 مليون يورو.

وشدد على أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، طلب من إدارة التعاقدات سرعة حسم ضم أحد المهاجمين بدلًا من الفرنسي أنتوني موديست الذي رحل عن القلعة الحمراء.

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وأكد أن الاهلي يفاضل بين كودجو لابا مهاجم العين الاماراتي وكذلك جاكسون موليكا، لقيادة هجوم الفريق في الموسم القادم.

وأوضح أن طلبات أندية الثنائي قد تعرقل إتمام الصفقة بعد تحديد 5 مليون دولار مقابل الاستغناء عنهم.

فيما ذكر أن محمد النني لايزال أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى النادي الاهلي رغم امتلاك اللاعب عدة عروض خليجية، علمًا بأن كولر يرحب بالتعاقد معه.