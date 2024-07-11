"تم توضيح جميع الأمور".. شقيق أحمد رفعت يكشف تفاصيل جديدة عن علاقته مع وليد دعبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أدلى محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم فيوتشر ومنتخب مصر الأسبق بتصريحات مهمة عبر قناة صدى البلد.

وقال محمد: "لا يوجد وقيعة بين الدكتور وليد دعبس وأسرة أحمد رفعت، بعد تضخم الأمور على السوشيال ميديا، وتواصلنا وتم توضيح جميع الأمور".

وأضاف: "دكتور وليد لا يحتاج إلى شكر يكفي كلام أحمد بأنه مثل والده، منذ الدقيقة الأولى للوعكة الصحية وهو معنا دائما ماديا ومعنويا".

وأتم شقيق أحمد رفعت: "البعض هو من حاول إحداث أزمة بالتصريحات، وتواصلنا في فجر اليوم وتحدثنا ويتعامل معنا بأخوية شديدة".

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