محمد رشوان يرد على نادر شوقي وعبد الظاهر السقا بشأن أزمة أحمد رفعت (فيديو وصورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد رشوان محامي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت السابق، عن كواليس الأزمة التي تعرض لها اللاعب أحمد رفعت قبل وفاته.

وقال رشوان في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك أشخاص خرجوا للحديث والبكاء على اللاعب، ولم يقفوا معه أو يقوموا بزيارته في السجن أو توكيل محاميين له، وهناك محاولات لتشتيت الصورة".

وأضاف: "وإذا كان أحمد رفعت معترض على وجودي معه في القضية الخاصة به، كان بإمكانه أن يحضر محاميين من جانبه، ولكنه كان معي شخصي محترم وتفهمنا وتواجدت معه في الجلسات إلى أن أنهينا الموضوع، والأمر الآن في جهات التحقيق، ولا يخصني إلا في حال استدعائي لتقديم ما لدي".

وتابع: "إذا كان الاستاذ نادر يقول أن الشخص الثاني الذي كان يقصده أحمد هو عبد الظاهر السقا، فعليه أن يخبرنا من هذا الشخص، على الرغم من أن أحمد رفعت هو من أخبرني بذلك، وقمت أيضاً بنشر مستند يؤكد أن من قام بإرسال جواب قطع الإعارة".

وواصل: "لدي تسأل إلى الكابتن عبد الظاهر السقا، لماذا ظهرت مع إبراهيم فايق تقول إنك ليس لديك علم بالأمر؟، على الرغم من قولك أنك أنت من منحته جواز السفر الخاص به في الطائرة، وكيف يتفاوض نادر شوقي مع النادي الأهلي لانتقال أحمد رفعت على الرغم من علمك بأن أحمد لديه مشكلة في التجنيد، وفقاً لكلام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الذي أكد أن النادي لم يكن على علم بمشكلة اللاعب بالجيش".

ونشر رشوان مقطع صوتي مسجل بينه وبين نادر شوقي وكيل الراحل أحمد رفعت، وجاء مضمونه كالتالي: "ليس هناك أي اعتذار أو شئ، انا أطالب بصفة شخصية وليد دعبس لأنه يعرف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وليس له علاقة بالنادي نهائياً، نحن ندافع عن أحمد رفعت والنادي ليس مداناً، واتحدث معك لكونك من تمثل أحمد في هذا الموقف، لأننا نحتاج إلى زيارة وزير الشباب والرياضة من أجل خروج أحمد رفعت، وأعلم أن هذا الأمر ليس في يد هيثم ولكنه في يد الدكتور وليد، والقصة ليس لها بالنادي نهائياً".

وأردف: "لا أتهم عبد الظاهر السقا، ولكني كل ما أقوله أن أحمد كان لديه حالة من الزعل من كابتن عبد الظاهر السقا، لكونه نجم كبير ومحترف في مسألة الأوراق، ولم أقل أنه ضره نفسياً".

واختتم رشوان تصريحاته: "فعلت كل ما بوسعي، وحصلن على أقل حاجة شهرين، في قضية هروب من خدمة عسكرية في أمر معجزة قضائية، ويمكن سؤال أي محامي يفهم هذا الأمر".