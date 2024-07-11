"نونيز ضد رودريجيز ".. التشكيل الرسمي لمباراة الأوروجواي وكولومبيا في نصف نهائي الكوبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن كلا من الجهاز الفني لمنتخب الأوروجواي وكولومبيا التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على ملعب بنك أوف أمريكا ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويخوض الأوروجواي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سيرجيو ألفاريز.

خط الدفاع: خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا، مارتن كاسيرس.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فيديريكو فالفيردي، دي لا كروز، بينتانكور.

خط الهجوم: داروين نونيز، فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو.



فيما سيكون تشكيل كولومبيا كالتالي:

حراسة المرمى: فارجاس.

خط الدفاع: يوهان موخيكا، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، دانيال مونيوث.

خط الوسط: جون آرياس، جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس.

خط الهجوم: لويس دياز، جيمس رودريجيز، جون كوردوبا.