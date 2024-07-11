الامارات | فابيو ليما يلتحق ببعثة الوصل في هولندا الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أمس، إلى هولندا لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، إذ غاب عن السفر مع «الإمبراطور» النجم فابيو ليما.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب الدولي سيلتحق بمعسكر «الفهود» الثلاثاء المقبل 16 الجاري، ليستكمل مرحلة الاستشفاء والعلاج من العملية الجراحية التي أجراها في غضروف الركبة اليسرى في 12 يونيو الماضي، ويحتاج على إثرها للعلاج والراحة لمدة ستة أسابيع.

وضمت قائمة الوصل التي ستخوض معسكر الفريق في هولندا 27 لاعباً هم: خالد السناني وعبدالله سالم ومحمد الوالي وموريبا كمارا وعمر هيكل ومالك جنعير ونغوسيان جين وناصر سالم وغانم أحمد وماجد سرور وسيون جونغ وأداما ديالو ويوسف المهيري وأليكسيس بيريز ورودريغو أوليفيرا وربيع سالمين وعبدالرحمن صالح ونيكولاس خمينيز وهاريس سيفيروفيتش وفابيو ليما وسالم العزيزي وسفيان بوفتيني وكايو كانيدو وعلي صالح وعلي سالمين وسياكا سيديبي وطحنون الزعابي.

ويعتبر معسكر الإعداد فرصة للجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي ميلوش ميليوفيتش من أجل إعداد وتجهيز الفريق لخوض استحقاقات الموسم المقبل، إذ أعلن «الأصفر» في وقت سابق عن برنامج الإعداد، إذ سيخوض خمس مباريات ودية خلال المعسكر، ستقام أيام 18 و23 و27 و31 يوليو والأول من أغسطس المقبل، بينما أعلن نادي أياكس الهولندي أنه اتفق مع الوصل على خوض مباراة ودية 18 الجاري، بينما ذكر نادي الريان القطري أنه سيلتقي مع «الفهود» في 28 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى دبي في الثاني من أغسطس، إذ سيحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام قبل التجمع مجدداً في معسكر داخلي لخوض المرحلة الثالثة من الإعداد حتى موعد أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد.

وتنتظر الوصل المتوج بثنائية الموسم الماضي التاريخية ستة استحقاقات رسمية الموسم المقبل، هي: دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي القطري ودوري أبطال آسيا للنخبة، ما سيضع الكثير من التحديات أمام «الأصفر» الذي يأمل أن يحافظ على وجوده فوق منصات التتويج التي عاد إليها بعد غياب دام 19 عاماً.

وتعمل شركة الكرة على حسم صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي خامس ينضم إلى معسكر الفريق في هولندا بعدما خرج اللاعب الأرجنتيني بوبليتي من حساب الجهاز الفني بسبب إصابته التي ستبعده فترة طويلة عن الملاعب، بينما حددت إدارة النادي صفقات محدودة على مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين لتدعيم صفوف الفريق بعدما أبرم النادي صفقتين حتى الآن هما ماجد سرور على سبيل الإعارة من الشارقة، وطحنون الزعابي من الوحدة في صفقة انتقال حر.