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الامارات | «المراسلون».. مجلة متفردة على شاشة «دبي الرياضية»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل برنامج «المراسلون» لجمهور قناة «دبي الرياضية» التابعة لـ«دبي للإعلام»، تفاصيل كثيرة يعرض من خلالها أبرز ما تشهده دبي والإمارات من فعاليات وأحداث رياضية خلال فصل الصيف، ويقدم للجمهور كل ما يحتاجه من معلومات ومعرفة حولها بأساليب شائقة ومبتكرة، ما يجعل البرنامج بمثابة «مجلة رياضية» متنوعة.

ويتضمن البرنامج فقرات عديدة بينها «قصة رياضية»، و«أحداث وفعاليات» و«عدسة المراسلون»، و«ضيوف المراسلون»، و«فيديو وول المراسلون». وأكد حسن حبيب، مدير قناة دبي الرياضية، اهتمام «دبي للإعلام» بمواكبة كل الأحداث الرياضية التي تشهدها دبي والإمارات، وإبرازها عبر تغطيات حصرية وشاملة. وتابع في تصريح صحافي: «هذا ما يتجلى في فقرات (المراسلون) الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة دبي وجهة نموذجية لعشاق ، لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية ذات معايير عالمية».

يذكر أن البرنامج يعرض كل أربعاء في تمام الساعة 21:00 ليلاً على قناة «دبي الرياضية»، ويتناوب على تقديمه كل من محمد مبارك، وسالي سعيد، وإيمان الأميري، ويوسف الكعبي، ويارا إسماعيل، وحسين بن غريب البلوشي، وراشد النجار وأحمد آل علي، وهو من إنتاج هيفاء أنوهي، وإخراج أحمد إمام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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