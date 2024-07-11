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تامر عبد الحميد: احمد رفعت عاد من الموت ليوجه رسالة لنا جميعًا

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ياسر رشاد - القاهرة - اكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية رفقة الاعلامي عبد الناصر زيدان، من خلال برنامج ملعب الشمس، ان وفاة " احمد رفعت" نجم فيوتشر و منتخب مصر السابق هي رسالة لنا جميعًا.


تابع:" احمد رفعت عاد للحياة في اكثر وقت كلنا قولنا انه خلاص هيودع الدنيا، و رحل عن عالمنا و توفاه الله في اكثر وقت كان بدأ فيه يستعيد عافيته، ودي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لنا جميعًا.


و أكمل:" ورق ايه يا جماعة و اتهامات ايه بس لناس معينة، احنا في دولة قانون و اثق تمام الثقة في قضاء مصر الشامخ في تحقيق العدالة في قضية رفعت.


و اردف :" ياريت نتعظ يا جماعة، هناخد ايه من الدنيا غير السيرة الطيبة و حب الناس، مفيش بعد الموت حاجة تانية، و مفيش حاجة مستهلة اننا نعمل صراعات في الهواء، حالة رفعت وضحت لينا كلنا ان الحياة كلها لا تسوى شئ

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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