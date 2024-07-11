لامين يامال يحطم الأرقام القياسية في موقعة فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - حجز منتخب إسبانيا مقعده في نهائي بطولة "يورو 2024"، بعد تخطيه فرنسا لينتظر الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع منتخبي هولندا وإنجلترا.

وشهدت مباراة إسبانيا وفرنسا العديد من الأرقام القياسية، أبرزها تحقيق لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا لرقم قياسي وهو أنه أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة "اليورو" بعمر 16 سنة و362 يومًا.

ووصل منتخب إسبانيا إلى نهائي بطولة اليورو للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2012.

كما أصبحت إسبانيا هي أول فريق في تاريخ بطولة اليورو يفوز بست مباريات في بطولة واحدة وأول فريق يفوز بست مباريات متتالية.

في المقابل أصبح كيليان مبابي أول لاعب في التاريخ يقدم 10 تمريرات حاسمة خلال موسم واحد مع منتخب فرنسا.

وأخيرا أصبح أنطوان جريزمان (36 مباراة) اللاعب الأكثر مشاركة مع فرنسا في بطولة كبرى متقدما على هوجو لوريس (35).