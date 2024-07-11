الأهلي يختتم إستعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحشد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القوة الضاربة قبل مواجهة بيراميدز التي وصفها بالهامة والحاسمة لانها مع المنافس المباشر على لقب الدوري.

وكان كولر قد أكد عودة القائد محمد الشناوي لحراسة مرمي الفريق بعد غيابه أمام طلائع الجيش، وكذلك محمود عبد المنعم كهربا بعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للقاء بيراميدز، بعد حصول

وعقد كولر محاضرة فيديو مطولة قبل المران أمس الثلاثاء لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الطلائع، خصوصا في الشوط الأول، والتي تسببت في ثورة غضب للمدرب السويسري في غرفة الملابس بين الشوطين، ودفعه لإجراء 3 تغييرات مع مطلع الشوط الثاني في واقعة نادرة الحدوث.

في المقابل، طلب خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، لاعبي بعدم الانشغال بعروض الرحيل أو الاحتراف الخارجي قبل مواجهة بيراميدز، مشدداً على حسم ملف العروض بعد الانتهاء من تلك المواجهة الهامة.



