التايمز: رسالة إلى كارهي ساوثغيت.. "الأسود الثلاثة" في النهائي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ماركا عنونت "بيلينغهام..ننتظرك في برلين" في إشارة إلى موقعة انجلترا واسبانيا في نهائي يورو 2024، فيما قالت التايمز إن الهدف المتأخر الذي حسم تأهل انجلترا للنهائي القاري هو الرد القوي على كارهي ساوثغيت.

- ماركا (اسبانيا): "بيلينغهام.. نراك في برلين"



- ديلي ميرور (إنجلترا): "البديل الرائع واتكينز يقود إنجلترا إلى الجنون بهدف دراماتيكي في الدقيقة 91 ويرسل "الأسود الثلاثة" إلى نهائي يورو 2024 ضد إسبانيا".



- التلغراف (إنجلترا): "هدف استثنائي لواتكينز في الدقيقة 90 يرسل إنجلترا إلى نهائي اليورو".



- الغارديان (إنجلترا): "واتكينز يضع بصمته بهدف الفوز في الدقيقة 90"

- الصن (إنجلترا): "يا له من انهاء (في إشارة إلى اسم (وات) كينز"

- التايمز (إنجلترا): "هدف نهائي رائع من واتكينز يُسكت "كارهي" ساوثجيت">

- دايلي ستار (انجلترا): يا لها من ليلة

- دي تيليغراف (هولندا): "حلم المنتخب الهولندي في بطولة أوروبا ينشطر بعد هدف متأخر من إنجلترا".

- بيلد (ألمانيا): "جنون إنجليزي في الدقيقة 90"



- ليكيب (فرنسا): "انجلترا تحل على وقت إضافي من السعادة"



- لاجازيتا ديلو سبورت (إيطاليا): "إنجلترا تصرخ في الدقيقة 91! واتكينز يقلب الطاولة فوق رأس هولندا ويأخذ الأسود الثلاثة إلى نهائي اليورو مع إسبانيا"