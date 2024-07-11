"يشجع الأهلي ودافع عن الوايت نايتس".. من هو محمد رشوان محامي أحمد رفعت؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تبحث الجماهير المصرية في الوقت الحالي عن الحقيقة الكاملة وراء قصة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي نشر حالة من الحزن الشديد على الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة.

وتوفي أحمد رفعت السبت الماضي عن عمر يناهز الـ30 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية حادة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن محامي الراحل أحمد رفعت:

هو محمد رشوان ، درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس من 1995 حتى 1999.

أسس مؤسساته لاعمال المحاماه والاستشارات القانونية‏ عام 2004.

عمل محامياً للنادي الأهلي.

أحد مشجعي النادي الأهلي.

تولي قضية مروة عيد عبدالملك لاعبة نيس الفرنسي ومنتخب مصر لكرة اليد ضد مايكل أيوب.

دافع عن قضايا التراس الزمالك "وايت نايتس".

ويتولى حالياً قضية النجم الراحل أحمد رفعت.