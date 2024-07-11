موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز بالدورى المصرى والقناة الناقلة

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ينهى فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الخميس استعدادته لمباراته المهمة والمصيرية أمام بيراميدز غداً الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتى ستلعب نتيجتها دورا فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدورى المصرى.

تعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

ترتيب الأهلى وبيراميدز فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الدورى

فاز الأهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندرى فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.