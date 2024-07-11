شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطلب تقريرا فنيا عن أوكرانيا قبل المباراة الودية والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاولمبى من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى وفيديوهات للمنتخب الأوكرانى قبل المباراة الودية المقرر أن تجمع المنتخبين يوم 14 يوليو الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية بباريس.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، والثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.

وضمت القائمة كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".