شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل الاستعداد اليوم لمواجهة الجونة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بتوفير مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الأسبوع الحادى والثلاثين من دورى nile.

ويسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بدنيا وفنيا خلال الفترة الحالية، حيث إن الإسماعيلى لن يلعب أي مباراة رسمية حتى 22 يوليو القادم، ويأمل في استغلال هذه الفترة من أجل إعادة الفريق للنتائج الجيدة.

ويعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات الجونة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق الساحلى بحثاً عن استعادة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.

ومن جانب آخر، كشف نادى الإسماعيلى عن حقيقة العروض المقدمة للاعبى الفريق عبد الرحمن مجدى وعمر الساعى من أجل التعاقد معهما في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر في الإسماعيلى، أن الإسماعيلى لم يتلق أي عرض رسمي لعبد الرحمن مجدى أو عمر الساعى في هذه الفترة، وكل ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرا إلى أنه في حال وجود عروض لأى لاعب لن يرحل إلا بموافقة لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.