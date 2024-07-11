شكرا لقرائتكم خبر عن دورة برشلونة 92 أول ظهور لفراعنة اليد فى الدورات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت دورة برشلونة الأولمبية عام 1992 الظهور الأول للمنتخب المصري لكرة اليد في الدورات الأولمبية، بعد أن توج لأول مرة في تاريخه ببطولة أفريقيا في نسختها التاسعة التي استضافتها القاهرة في عام 1991، ليصبح ثالث منتخب أفريقي يشارك في الدورات الأولمبية بعد تونس التي شاركت في دورتي ميونيخ 1972 ومونتريال 1976، والجزائر التي شاركت في دورات موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984 وسيول 1988، ورابع منتخب عربي بعد تونس والجزائر والكويت التي شاركت في دورة موسكو 1980.

وشارك منتخب مصر لكره اليد في الأولمبياد في 7 مشاركات كانت أبرزها المشاركة الأخيرة عام 2022 في طوكيو، وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع.

وحصل منتخب مصر على المركز الحادي عشر فى أول مشاركة أولمبية، حيث جاء منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي ضمت: مصر ورومانيا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والمجر".

وضمت قائمة المنتخب المصري وقتها الألماني بول تيدمان مديرًا فنيًا وعاصم السعدني مدربًا مساعدًا، واللاعبين:

أيمن صلاح - أحمد العطار - خالد الكردي - أحمد بلال - حسام غريب - ياسر لبيب - أحمد دعبس - آسر القصبي - أحمد العوضي - أشرف عواض - جوهر نبيل - محمد عبد الله عاشور - عمرو الجيوشي - عادل الشرقاوي. وشهدت قائمة المنتخب غياب سامح عبد الوارث للإصابة.