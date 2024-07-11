شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات تمكن كولر من دراسة بيراميدز قبل المواجهة المصيرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

استعان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ5 مباريات محلية خاضها بيراميدز خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري من أجل دراسته جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهة الغد القوية، ويشاهد المدير الفني للأهلي مع لاعبين ملخص لأداء وطريقة لعب الفريق السماوي قبل مواجهة الغد.

وحقق بيراميدز 14 انتصار تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصار متتالى فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.