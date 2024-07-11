شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قندوسى: نسبة الاستمرار مع الأهلى 50% واللاعب يبحث عن المشاركة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو حسني، وكيل الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا عن موقفه من الاحتراف في الموسم الجديد. وقال عمرو حسني في تصريحات تليفزيونية: "قندوسي لاعب متميز، ويقدم موسما خياليا مع سيراميكا".

وأكمل: "من الطبيعي أن يتابع الجميع قندوسي بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الجاري". وتابع: "قندوسي شارك جميع المباريات مع الفريق، وحجز مكانه في منتخب الجزائر، على الرغم من وجود لاعبين متميزين في مركزه يشاركون في أكبر الأندية الأوروبية".

وأردف: "ليست هناك ضمانات في كرة القدم، ولكن اللاعب يحب التركيز على المشاركة، وأتوقع أن نسبة بقاء قندوسي في الأهلي من رحيله ستكون 50:50".

وذكر: "مرتبطون بعقد مع النادي الأهلي، وأتوقع أن الإدارة في النادي ترحب بعودة قندوسي ولكن هناك كلام مع مارسيل كولر، المدير الفني".

وأتم: "المشاركة هي ما يبحث عنها قندوسي، لأنه بالطبع يبحث عن المشاركة رفقة منتخب الجزائري في البطولات الأفريقية القادمة".