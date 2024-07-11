شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قندوسى: نسبة الاستمرار مع الأهلى 50% واللاعب يبحث عن المشاركة أساسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالخميس، 11 يوليو 2024 12:17 ص
كشف عمرو حسني، وكيل الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا عن موقفه من الاحتراف في الموسم الجديد. وقال عمرو حسني في تصريحات تليفزيونية: "قندوسي لاعب متميز، ويقدم موسما خياليا مع سيراميكا".
وأكمل: "من الطبيعي أن يتابع الجميع قندوسي بعد المستوى الذي قدمه في الموسم الجاري". وتابع: "قندوسي شارك جميع المباريات مع الفريق، وحجز مكانه في منتخب الجزائر، على الرغم من وجود لاعبين متميزين في مركزه يشاركون في أكبر الأندية الأوروبية".
وأردف: "ليست هناك ضمانات في كرة القدم، ولكن اللاعب يحب التركيز على المشاركة، وأتوقع أن نسبة بقاء قندوسي في الأهلي من رحيله ستكون 50:50".
وذكر: "مرتبطون بعقد مع النادي الأهلي، وأتوقع أن الإدارة في النادي ترحب بعودة قندوسي ولكن هناك كلام مع مارسيل كولر، المدير الفني".
وأتم: "المشاركة هي ما يبحث عنها قندوسي، لأنه بالطبع يبحث عن المشاركة رفقة منتخب الجزائري في البطولات الأفريقية القادمة".
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