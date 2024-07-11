شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى رياض يتصدر هدافى مصر بالأولمبياد عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل مصطفى رياض، نجم الكرة المصرية، هداف الكرة المصرية عبر التاريخ بالأولمبياد بعدما نجح في إحراز 8 أهداف بالدورة الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1964، وساهم فى تحقيق أفضل إنجاز لكرة القدم المصرية فى الأولمبياد باحتلال المركز الرابع بعد أداء بطولى من كتيبة الفراعنة.

ويعد مصطفى رياض المركز الخامس بين هدافى الكرة المصرية برصيد 122 هدفا، وهو الذى يحتله حسن الشاذلى برصيد 178 هدفا.

هداف الدورى المصرى

نجح مصطفى رياض فى الحصول على لقب هداف الدورى لموسمين هما 1961 – 1962 ، و1963 – 1964.

البطولات

حصل مصطفى رياض على بطولة الدورى الوحيدة الذى حصل عليها الترسانة فى تاريخه سنة 1959، وكان وقتها مصطفى رياض لديه 18 عاما فقط، إلا أنه تمتع بقوة بدنيه جعلته حديث الوسط الرياضى آنذاك.