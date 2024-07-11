شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام الطلائع اليوم الخميس 11- 7- 2024 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله - حسام الحاجالخميس، 11 يوليو 2024 05:00 ص
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..1_ ترتيب الزمالك والطلائع في جدول الدوري
ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.
فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.2_نتيجة أخر ظهور للزمالك والطلائع في الدوري
وفاز الزمالك على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر الطلائع من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للدوري. 3_الزمالك يتفوق على الطلائع في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للطلائع 6.33 مليون يورو. 4_ مواجهات الزمالك والطلائع
التقى الزمالك مع الطلائع فى 36 لقاء قبل مباراة الليلة حقق الفارس الابيض 21 فوز مقابل ثمانية انتصار للطلائع وانتهت 7 مواجهات بالتعادل ، سجل هجوم الفارس الابيض 70 هدف وتلقت شباكه 35 هدف.
انتهت أخر مباراة جمعت الزمالك والطلائع بفوز الفارس الابيض بهدفين دون رد.5_ أرقام جوميز مع الزمالك
لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 25 مباراة حقق 14 فوز وخمسة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبيه 39 وتلقت شباكه 19 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.
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