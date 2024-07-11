شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الدراجات: موقفنا الوطنى استدعى مشاركة شهد سعيد فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

كشف وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، سبب مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب فى أولمبياد باريس بشكل طبيعي، رغم قرار إيقافها محلياً لمدة عام.

وقال وجيه عزام في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لو تركنا الموضوع للقرارات المختلفة فلن نتخذ قراراً، كلهم أولادنا، من يخطئ نوجهه ونقول له ذلك، الإدانة مسألة نسبية لا يمكن أن نقول إن اللاعبة تعمدت إيذاء زميلتها، ورأينا أنها أخطأت ووقعنا عقوبة عليها لمدة عام بشكل حاسم لمنع تكرار هذه الأمور".

وأضاف: "قرارنا كان إيقاف شهد عاماً دون التأثير على مشتركتها في الأولمبياد، الآن عندنا موقف وطني لمصر، واجتماعنا اليوم كان لتأكيد مشاركة اللاعبة في الأولمبياد".

وكانت شهد سعيد قد اعتدت بالضرب على زميلتها جنة عليوة فى منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وبعد التحقيق تم إيقاف اللاعبة لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه.