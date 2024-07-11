شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا الليلة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يحشد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، القوة الضاربة للفريق من أجل تحقيق الفوز في مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز، ويقوم المدرب السويسري في مران الفريق خلال الأيام الحالية بتجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً من أجل مواجهة الغد التي تُعد أحد أهم مواجهات الموسم لإنها مع المنافس المُباشر على بطولة الدوري والذي يتربع على قمة الدوري ، ويتحدث كولر بشكل مُستمر مع لاعبيه وجهاه المعاون منذ إنتهاء مباراة طلائع الجيش مساء الأثنين الماضي بالدوري التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة عن ضرورة "نسيان" وتلاشي كل أخطاء المباريات الماضية من أجل التركيز في لقاء الغد المُرتقب.

ويستعين المدرب السويسري بنجوم الأهلي الأساسية الذين يُمثلون القوة الضاربة للفريق وفي مقدمتهم ، محمد الشناوي الحارس الأساسي وقائد الفريق الذي لم يشارك في لقاء الطلائع الأخير من أجل إراحته ، كما يعول كولر على مهاجمه الهداف وسام أبو علي وثنائي خط الدفاع ، محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ، وثلاثي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وامام عاشور والظهيرين محمد هاني لليمين وكريم فؤاد للجبهة اليسرى ، فيما مازال كولر يتشاور مع معاونيه بشأن مركز "الجناح" يميناً ويساراً الذي يتنافس فيه السداسي ، طاهر محمد طاهر ، رضا سليم ، حسين الشحات ، أحمد عبد القادر ، عمر كمال عبد الواحد والعائد من الإصابة بيرسي تاو.



على الصعيد ذاته ، استعان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ5 مباريات محلية خاضها بيراميدز خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري من أجل دراسته جيداً ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه قبل مواجهة الغد القوية ، ويشاهد المدير الفني للأهلي مع لاعبين ملخص لأداء وطريقة لعب الفريق السماوي قبل مواجهة الغد.



من ناحية أخرى ، يختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم ، الخميس، على ملعب التتش استعداداته لمواجهة بيراميدز الهامة غداً في الدوري ، حيث يقود مارسيل كولر المدير الفني المران ثم يدخل الفريق معسكر مغلق استعداداً للمباراة المرتقبة.

وحقق بيراميدز 14 انتصار تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصار متتالى فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.



فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.