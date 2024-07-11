شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يغادر فجرا إلى معسكر بولندا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تغادر فجر بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى بولندا فجر اليوم الخميس للدخول فى معسكر مغلق حتى يوم 21 يوليو الجارى استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

وضمت القائمة كلا من ، رضا هيكل و سيف عابد و عبد الرحمن الحسينى وأحمد عزب ومحمد عسران و محمد مصطفى و محمد عادل و محمد عثمان و عبد الرحمن حسين ومحمد على و حسام يوسف و مصطفى جابر .

ومن المقرر أن يعود لاعب واحد فقط مع هذه القائمة قبل الأولمبياد ، حيث تغادر البعثة بـ 13 لاعبا فقط للمشاركة فى الأولمبياد .

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة الثلاثاء قادمة من الصين، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني الصينية.