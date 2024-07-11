شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يغادر فجرا إلى معسكر بولندا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 11 يوليو 2024 01:30 ص
تغادر فجر بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة إلى بولندا فجر اليوم الخميس للدخول فى معسكر مغلق حتى يوم 21 يوليو الجارى استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .
وضمت القائمة كلا من ، رضا هيكل و سيف عابد و عبد الرحمن الحسينى وأحمد عزب ومحمد عسران و محمد مصطفى و محمد عادل و محمد عثمان و عبد الرحمن حسين ومحمد على و حسام يوسف و مصطفى جابر .
ومن المقرر أن يعود لاعب واحد فقط مع هذه القائمة قبل الأولمبياد ، حيث تغادر البعثة بـ 13 لاعبا فقط للمشاركة فى الأولمبياد .
وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة الثلاثاء قادمة من الصين، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي، التي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 7 يوليو الجاري في مدينة ليني الصينية.
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