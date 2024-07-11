شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستضيف مودرن سبورت في الجولة 30 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس، يستضيف ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة دوري NILe.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت إقامة تلك المباراة مساء اليوم الخميس، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق نظراً لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي بعد تدهور حالته الصحية.



وتأزم موقف المقاولون العرب بعد تعثر الفريق في مباراته الأخيرة بالتعادل مع إنبي بهدفين لمثلهما، في لقاء الجولة 29 بالدوري المصري، حيث واستقر الفريق فى المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.

بينما ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في مثلهم، وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 20.

ويبحث عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، عن أول انتصار له مع الذئاب بعدما تعادل في الاختبار الأول له مع المقاولون أمام إنبي بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، بينما على الجانب الآخر، عقد الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، عدة جلسات مع لاعبي الفريق على مدار الساعات الماضية، في محاولة لإخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة وحالة الحزن التي خيمت على الجميع بعد وفاة زميلهم أحمد رفعت.