شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتحفظ على إعلان قائمة مواجهة الطلائع ويخطر اللاعبين بشكل فردى والان مع تفاصيل الخبر

تحفظ البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على إعلان قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها في التاسعة مساء غد الخميس على استاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري.

ولم يعلن البرتغالى جوزيه جوميز على غير العادة قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش حتى كتابة هذه السطور، مكتفياً بإبلاغهم بشكل فردى عن موقفهم من مباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز فى 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.